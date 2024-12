Tariffe Acqualatina deliberato l’aumento del 35% ma poteva andare peggio…

Leggi su Dayitalianews.com

Ato4, ovvero la Conferenza dei Sindaci, ha deciso: ledel servizio idrico integrato aumenteranno del 3,5%, una percentuale inferiore al 6% proposto in precedenza dalla società. La votazione ha visto la partecipazione di 32 Comuni, con 25 voti a favore dell’incremento moderato.I Comuni contrari e le astensioniDurante la votazione, cinque Comuni – Maenza, Norma, Ponza, Sperlonga e Ventotene – hanno espresso voto contrario, mentre Latina e Terracina si sono astenuti. Gerardo Stefanelli, presidente dell’Egato4, ha commentato la decisione, sottolineando comeinizialmente richiesto dafosse insostenibile per le famiglie e poco giustificato dal punto di vista degli investimenti.“Dal primo momento abbiamo sottolineato comeproposto dal gestore fosse insostenibile per le famiglie e, soprattutto, immotivato, visto che il futuro sia diche degli investimenti infrastrutturali viene salvaguardato comunque” – ha dichiarato Stefanelli.