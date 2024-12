Anteprima24.it - Stangata per Michele Criscitiello, squalifica di 18 mesi

Tempo di lettura: 2 minuti“Inibizione fino al 30 giugno 2026, divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc fino al 30 giugno 2025”. È la pesantissima ammenda rifilata al presidente della Folgore Caratese, e giornalista direttore di SportItalia,. Il giornalista irpino – secondo l’accusa – è reo di aver rivolto insulti di stampo razzista all’arbitro e agli avversari della sua Folgore Caratese, squadra di cui è presidente, nel match che la vedeva opposta al Club Milano, giocata lo scorso 1 dicembre.Dalle motivazioni del Daspo di oltre 18viene fuori il racconto di un comportamento senza controllo da parte di. Secondo quanto descritto nel provvedimento del giudice sportivo, il giornalista sarebbe entrato in campo al termine del primo tempo per rivolgere “espressione offensiva ed implicante denigraziane e discriminazione per motivi di razza” nei confronti dell’arbitro, che avrebbe poi tentato di far cadere.