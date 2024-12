Zon.it - Sant’Egidio del Monte Albino: arrestata una 54enne e il figlio 22enne per spaccio

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che l’1 dicembre, adel(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del NOR del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di” unae per “detenzione illegale di arma da sparo clandestina” il.Nello specifico, a seguito di perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 19 gr., nonché 2.000,00 euro in contanti verosimilmente provento di attività illecita, mentre nella disponibilità delveniva rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 9×21, con matricola abrasa, completa di caricatore con 13 proiettili dello stesso calibro.