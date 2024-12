Tarantinitime.it - San Giorgio Jonico, al comune 750mila euro per il rifacimento delle strade rurali

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoGrazie al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, e in particolare alla Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone”, Sottomisura 7.2, Operazione 7.2.B, siamo lieti di annunciare che sono stati finanziati i 3 progetti relativi alle(Via Pozzello, Strada vicinale Corte Palazzi, Via F. Fellini) presentati dal nostro, per un importo complessivo pari a 750.000,00.Questo straordinario risultato rappresenta un traguardo significativo per l’intera comunità e, in particolare, per gli agricoltori del nostro territorio. Il finanziamento permetterà di ammodernare e migliorare la viabilità comunale secondaria, potenziando l’accessibilitàaree, favorendo lo sviluppoattività agricole e migliorando la connessione con i principali servizi.