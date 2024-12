Oasport.it - Rugby femminile, nuovo CT per l’Italia: Fabio Roselli guiderà le azzurre verso i Mondiali

Cambio di Commissario Tecnico per la Nazionale Italiana di: Giovanni Raineri lascerà la panchina azzurra dopo aver ricoperto questo incarico per un paio di anni e dal 1° gennaio 2025 subentrerà, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Il classe 1971, che in carriera ha indossato la maglia della Rosa dal 1989 al 2003 vincendo uno scudetto e una Coppa Italia, ha disputato 18 incontri con la Nazionale maggiore, prendendo parte alla Coppa FIRA 1997-1997 e ai1999.è stato allenatore delle giovanili della Roma fino al 2007 e poi è entrato nello staff della Nazionale 7’s come assistente, per poi assumere gli incarichi di responsabile tecnico dell’Accademia Zonale FIR di Roma (2009-2013), allenatore delle selezioni U17 e U18, allenatore della Nazionale U20 (dal 2017 al 2020) e allenatore delle Zebre Parma dal 2022 al 2024.