Metropolitanmagazine.it - Punkreas, arriva la nuova versione di “Paranoia e Potere” per celebrare il trentesimo anniversario dell’album

Perl’di un album che ha scritto la storia del punk-rock in Italia e ancora oggi, con le sue musiche e i suoi testi, risulta attualissimo, iannunciano l’uscita di “(Remastered Version) – 30°”, disponibile dal 21 marzo 2025 e già in pre-order a partire da oggi, 4 dicembre, in CD, cassetta e unavinile speciale, a tiratura limitata, numerata a mano e 100% eco-friendly. Inoltre, il 22 marzo la band tornerà sul palco dell‘Alcatraz di Milano, per un concerto-evento imperdibile, che prevede in scaletta l’esecuzione di tutti i brani di “” dal vivo. Un’occasione unica, che promette di essere una grande festa. Le prevendite saranno disponibili in anteprima per gli iscritti alla newsletter dei, a partire da oggi, 4 dicembre, e da domani per tutti nei punti vendita autorizzati e online su Mailticket.