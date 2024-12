Lapresse.it - Potenza, spettatore colto da malore in tribuna: salvato dall’arbitro

Un arbitro lucano, durante una partita di dilettanti, ha lasciato il terreno di gioco, irrompendo sullaed esercitando manovre di primo soccorso a un sostenitore in balìa di un attacco di cuore, già incosciente. Attimi concitati, momenti di paura, ma grazie al supporto del direttore di gara loha resistito fino all’arrivo dell’ambulanza e si è. L’insolita vicenda è accaduta domenica scorsa, una giornata di sport che per poco non è terminata in tragedia. Siamo nello stadio di Pietragalla, dove la formazione locale affronta la Viribus, partita valida per il Campionato di Promozione della Basilicata. Scorrono i minuti finali del primo tempo, quando sugli spalti un signore di 48 anni si accascia al suolo. La situazione è subito grave, perché l’uomo perde conoscenza.