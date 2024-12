Politecnico di Torino la donna che vuole essere chiamata prorettore e non prorettrice | È la mia carica

Leggi su Open.online

Insieme a “Il presidente del Consiglio” c’è anche “Il”. Elena Maria Baralische il suo incarico aldisi declini al maschile. E quindi è anche «professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni», e non professoressa. Mentre il rettore Stefano Corgnati rimane con quella. «Sicuramente non si tratta di una decisione che rappresenta questa istituzione. Qui, solitamente, si declina l’incarico al maschile per gli uomini e al femminile per le donne. Poi, naturalmente, c’è la libertà del singolo che può scegliere di procedere diversamente», dice Arianna Montorsi, direttrice del centro studi di genere Polito.Sul tema, la diretta interessata, Elena Maria Baralis, contattata da Corriere, ha risposto con un «». «Mi chiamoperché è la mia», è la spiegazione data ai colleghi.