Pinguini Tattici Nucleari, esce 'Hello World': "E' uno sguardo rivolto al futuro"

tornano con, il nuovo album in uscita venerdì 6 dicembre, presentato a Milano. Un lavoro che conferma la freschezza di un linguaggio pop rock che è il marchio di fabbrica del gruppo, che però è attento a non ripetere semplicemente una formula vincente. “E’ una svolta, un’evoluzione e unoal. Cerca di delineare i tratti di un incerto, basandosi su un traballante presente”, dice il cantante della band bergamasca Riccardo Zanotti.I brani di, saranno i protagonisti del Tour Stadi 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 appuntamenti live, a partire dallo show di Reggio Emilia alla RCF Arena (Campovolo) e con due date a San Siro il 10 e l’11 giugno.