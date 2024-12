Quifinanza.it - Nel 2025 non tutti avranno la rivalutazione delle pensioni, gli esclusi e i motivi

Nella Manovrail governo di Giorgia Meloni non ha previsto uno slancio in avanti per il valore degli assegni, con le rivalutazioni che saranno molto limitate, anche a causa della bassa inflazione. Per le minime i dati parlano di una crescita di soli 1,8 euro, ben inferiore ai 3 euro che erano trapelati nel corsoscorse settimane e, anche in quel caso, criticati. C’è poi un’altra categoria che verrà particolarmente penalizzata, vedendosi di fatto esclusa dalladell’assegno nel, ovvero i pensionati all’estero.bloccata per i pensionati all’esteroLa mancataper i cittadini italiani che risiedono all’estero è scritta, nero su bianco, all’articolo 27 del testo della Manovraattualmente in Parlamento per essere approvata.