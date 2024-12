Ilrestodelcarlino.it - Megabox a casa Egonu. Oggi serve un miracolo

C’è il turno infrasettimanale per lache dopo la sconfittalinga al tie-break con Pinerolo, sbarca a Monzaalle 19,30 per affrontare la Numia Vero Volley Milano, la seconda in classifica alle spalle della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Quanto alle tigri, sono in piena lotta per conservare quell’ottavo posto che, al termine del girone di andata, garantirebbe loro la prima qualificazione alle Final Eight di Coppa. "Si tratta di una sfida molto complicata, questo è chiaro – così presenta la partita il diesse tigri Alessio Simone –. L’importante è riuscire a liberare la testa in una partita come questa, nella quale obiettivamente non abbiamo nessuna pressione addosso. Questo ci consentirebbe di ritrovare la qualità di gioco che avevamo raggiunto nella partita con Scandicci e che non abbiamo proposto dopo".