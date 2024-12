Ma sei bellissima con la pancia Ed è già incinta di 7 mesi | la vip italiana aspetta il primo figlio

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Due che si amano molto a volte fa tre”. Così, con questa didascalia ma soprattutto con una serie di foto annuncia di essere in dolce attesa per la prima volta. Foto delle ecografie, momenti di intimità con il fidanzato Tommaso e alcune istantanee che catturano il pancione ormai evidente. Di 7! La gravidanza, ha spiegato, è arrivata in maniera spontanea, e ildella scrittrice di Succede e Abbastanza nascerà l’anno prossimo, sotto il segno dei Pesci. Una curiosità che ha voluto condividere con i suoi fan, sempre pronti a sostenerla.Sofia Viscardi, una delle voci più influenti della Gen Z, ha condiviso una gioiosa novità con i suoi follower: è: l’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, dove la giovane scrittrice e content creator, seguita da oltre un milione di persone, ha pubblicato un carosello di foto per raccontare questa nuova fase della sua vita.