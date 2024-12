Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 101-86, Eurolega basket in DIRETTA: successo convincente dei meneghini, Mannion e Mirotic decisivi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 Quartodi fila per i, che superano in classifica proprio lae si issano al nono posto. Ora per i campioni d’Italia un altro impegno casalingo tra 48 ore contro l’ASVEL Villeurbanne, con Yago Dos Santos top scorer dei serbi con 17 punti.Finisce qui: l’batte laper 101-86 e cala il poker di vittorie consecutive! 23 punti di Nikolae 20 di Nicoe Fabien Causeur, con 14 punti di Zach LeDay.101-86 Risponde Yago Dos Santos alla stessa maniera.101-83 Armoni Brooks! La tripla che mette la parola fine alla partita.98-83 Sottomano di Nikola Kalinic.98-81 Mike Daum da due per provare a rendere meno pesante il passivo.98-79 SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE DI LEDAY!96-79 Chiuso il 2+1.