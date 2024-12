Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si infiamma la gara per l’iride a Singapore con l’ottava del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome ormai di consueto, buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelpartita delvalido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Fuoco e fiamme allaera ieri per la settima, ma si è sempre in parità: 3,5-3,5.si è letteralmente salvato. Non è un’esagerazione: il primo cinese a diventare Campione del Mondo assoluto ha vissuto, ieri, la sua coppia d’ore più complicata del(eccezion fatta per la sconfitta della terza, ma era avanti 1,5-0,5). Ha però saputo dar fondo a un’accanita resistenza, strappando una patta che in più di un’occasione è apparsa davvero un miraggio. E Internet ora è pieno dell’inevitabile frase-meme “Defen”.ha gettato la sua occasione.