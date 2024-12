Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese gioca l’Inglese, altro cambio d’apertura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:13ha speso un minuto e nove secondi per le prime 7 mosse,è già sopra i 10 minuti utilizzati, ma per certi versi è un quasi trend ormai.10:12 Siamo a questa posizione, conche a questo punto paradossalmente si trova a dover scegliere tra un’esorbitante quantità di alternative, tutte valide.7.f6 looks to be a novelty by! #pic.twitter.com/VgHNQz9yU0— chess24 (@chess24com) December 4,10:11 Il Nero in questa situazione ha cercato di creare spazio per l’Alfiere in c8, oltre che naturalmente di rafforzare un futuro assalto al controllo del centro. Il Bianco, d’canto, si accontenta di una sostanziale totale sicurezza della posizione.10:09segue proprio quest’ultima partita: 6.