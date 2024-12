Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Kontiolahti in DIRETTA: un errore di Wierer in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38: Lenta ma precisa Guigonnat che con lo zero al primo poligono è settima a 24?, sbaglia due volte Bendika che era partita forte, è 20ma16.37: Gandler non sbaglia al primo poligono ed è seconda a 17? da Halvaon16.35: Sbaglia Clotens al secondo poligono, tre errori per Lampic al primo poligono, unper Halvaon al secondo poligono16.34: Minkkinen non sbaglia e riparte con un buon tempo16.33: Repinc senza errori si inserisce al quinto posto16.32: Undiche riparte con un ritardo pesante di un minuto16.31: Kirkeeide commette unal primo poligono ed ha oltre un secondo di distacco16.30: Lampic in testa dopo 1 km16.29:ha 5? di distacco al km 1.6 ed è quarta al momento16.29: Non sbaglia anche Halvaon e riparte con 19? di vantaggio su Cloetens16.