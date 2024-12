Quotidiano.net - Le Pen, 'lascerò lavorare il nuovo premier per la manovra'

Leggi su Quotidiano.net

Dopo la sfiducia al governo Barnier, Marine Le Pen ha detto che "lascerà" il prossimoa unafinanziaria "accettabile per tutti". Con toni moderati in tv, ha spiegato che la caduta di Barnier "non è una vittoria", ma di aver "fatto la scelta di proteggere i francesi". "Non c'era altra soluzione", ha detto, aggiungendo di "non averla presa a cuor leggero". Secondo lei, "Michel Barnier non ha ascoltato le opposizioni quando metteva a punto la sua". "L'immenso amore che ho per la Francia mi ha sempre reso tutto facile, anche se costretta a unire i miei voti con quelli de La France Insoumise".