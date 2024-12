Iodonna.it - L'attore veste i panni di un operatore sociale che coinvolge dei ragazzi nel circo per tenerli lontano dai pericoli di un quartiere difficile

Leggi su Iodonna.it

Roma, 1 dic. (askanews) – Dimenticate il Ciro di Gomorra. Marco D’Amore nel film di Cécile Allegra Criature, nei cinema dal 5 dicembre, interpreta una Napoli. Con ostinazionedeiin un’esperienza collettiva e creativa, ile l’arte di strada, perdaidi un. «L’esperienza collettiva è l’unico modo per cercare di costruire qualcosa», ha detto D’Amore. «All’interno di questo gruppo dini è proprio l’istanza più forte che lui porta, cioè non si può imparare a camminare da soli, non si può imparare a camminare se non dando la mano a qualcun altro. E soprattutto l’altro che ti dà la mano ha la responsabilità del tuo incedere». Marco D’Amore: vita privata, moglie e figli, Gomorra guarda le foto Leggi anche › “Napoli magica”, Marco D’Amore racconta l’anima inafferrabile della sua città, tra leggenda e storia Tra queste «criature» c’è anche un personaggio interpretato da Maria Esposito, che a proposito delle differenze tra idi «Mare fuori» e quelli di questo film ha detto: «L’unica cosa che mi viene in mente deidi Mare fuori e deidi Criature è quel senso di speranza che hanno dentro.