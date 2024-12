Ilgiorno.it - La vertenza Beko in Regione, le parti restano ancora distanti

La commissione Attività produttive dellaLombardia, presieduta da Marcello Ventura (FdI), ha ospitato un ampio confronto sulla crisi produttiva dello stabilimento(ex Whirpool) di Cassinetta di Biandronno. Presenti i rappresentanti delle Rsu, dei sindacati territoriali, il sindaco di Biandronno Massimo Porotti, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e il dirigente della struttura Attuazione politiche attive del lavoro, presidio crisi e ammortizzatori diLombardia Alessandro Fiori. Per conto dell’azienda è intervenuto il direttore relazioni esterneEurope Maurizio David Sberna. I rappresentanti sindacali hanno espresso la loro forte preoccupazione per il piano industriale presentato dache prevede per il sito di Cassinetta ben 541 esuberi oltre il 40% della forza lavoro attuale.