Intervista a Giacomo Poretti: "L'arte deve farsi domande. Vi racconto il mio ultimo spettacolo"

La risata è sempre lì: dietro l’angolo. Ma è una bella sfida la direzione in cui oggichiede di guardare: verso l’alto. O forse sarebbe meglio dire dentro sé stessi, senza intimorirsi di fronte allepiù complesse. Come racconta in «La fregatura di avere un’anima», nuova produzione de Gli Incamminati, domani in anteprima nazionale al Teatro Oscar in via Lattanzio, per la regia di Andrea Chiodi. Dove la nascita di un bambino diviene spunto (comico, ma non solo) per interrogarsi sugli aspetti più spirituali. E che ognuno si dia le proprie risposte., anima è parola fuori moda. «È così, assolutamente. Rischia addirittura di essere dimenticata. Riflessione che mi ha spinto a creare lo, idea che avevo da tanto tempo. Credo che il discorso sia abbastanza generale, si percepisce un senso di emergenza che coinvolge la sfera spirituale e la nostra capacità di porci certe».