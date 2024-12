Liberoquotidiano.it - Interessi all'1 per cento sul conto corrente? La condizione: quanto devi avere in "cassaforte"

Due mondi paralleli che non c'è modo di far comunicare tra loro. Già perché se negli ultimi anni- grazie alla politica monetaria portata avanti dalla Banca Centrale Europea per ridurre l'inflazione - da un lato le banche italiane hanno realizzato utili monstre con l'aumento dei tassi di interesse, dall'altro lato i risparmiatori non hanno avuto benefici di alcun tipo e, per di più, hanno continuato adtassi “rasoterra” sui conti correnti. I depositi della maggior parte dei correntisti italiani sono stati remunerati con tassi medi compresi tra lo 0,15 e lo 0,35 per. Solamente i depositi superiori ai 250mila euro hanno ottenutoleggermente più alti, come l'1,57% registrato in Trentino-Alto Adige per le imprese. Solo i grandi depositi, quelli che conti correnti superiori ai 250.