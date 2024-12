Thesocialpost.it - I migliori torroni bianchi per Natale secondo Gambero Rosso

Leggi su Thesocialpost.it

Va bene il panettone (qui la classifica deidel 2024) e va bene il pandoro (qui la classifica deidel 2024), ma se c’è una cosa che non può proprio mancare in tavola durante le feste diè il torrone. E allora andiamo a scoprire quali sono iil. Una vera delizia in grado di soddisfare tutti i palati, del torrone ormai esistono talmente tante varietà che è impossibile non trovarne uno di proprio gradimento. Da quello al cioccolato con nocciole a quello bianco ricoperto di cioccolato fondente, passando per le infinite variazioni che prevedono ingredienti più “originali”, come l’arancia o il pistacchio. C’è tuttavia un torrone che sembra mettere d’accordo tutti: è quello bianco friabile con mandorle, dal sapore particolarmente delicato.ha preparato una degustazione alla cieca: ecco la classifica.