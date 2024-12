Fiorentina Ferrari | Bove ha lasciato la terapia intensiva

Leggi su Sportface.it

“Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene. Hala, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore”. Lo ha detto il Direttore Generale della, Alessandro, ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio di-Empoli di Coppa Italia, soffermandosi sulle condizioni di Edoardo, colto da malore domenica al 17? di-Inter.Lo stessoha spronato i compagni di squadra a tornare subito in campo. “Oggi è importante per i ragazzi, per l’affetto che c’è, per questo gruppo, per chi c’era domenica e per i tifosi. Le testimonianze sono state meravigliose da tutti.