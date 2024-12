Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Maceratese senza Cognigni contro la K Sport

Laha iniziato ieri la settimana che condurrà all’ultima partita casalinga del 2024 e soprattutto ad un altro indi cartello. Se il Chiesanuova steso 0-2 rappresentava un osso duro e c’era il desiderio di rifarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia (la Rata è l’unica imbattuta in trasferta in campionato assieme al Tolentino), tra quattro giorni l’avversario sarà il più insidioso possibile perché i biancorossi capolisti se la vedranno con il K-Montecchio vice capolista. Quattro le lunghezze di vantaggio sui pesaresi dopo il "regalo natalizio" fatto dal Monturano domenica e la sfida, in caso di 5° successo di fila, creerebbe una vera fuga. Tanto più che si confronteranno tra loro l’Urbania quarta e il Chiesanuova quinto. Il team di Possanzini dovrà confermare la sua forza offensivail principale riferimento, perché(foto, 2 punti di sutura alla testa rimediati a Villa San Filippo) era in diffida e sarà squalificato.