Dumfries: "Rinnovo difficile con l'Inter, questione di soldi. Il malore di Bove? Uno choc"

Denzel, fresco dicon l'Inter, ha deciso di parlare della lunga trattativa con i nerazzurri per il prolungamento in un collegamento con Ziggo Sport, in Olanda. "C'è voluto molto tempo. Naturalmente abbiamo dovuto aspettare che subentrasse la nuova proprietà. Abbiamo negoziato a lungo, ma alla fine sono orgoglioso e felice di aver firmato qui. Penso che non sia stato facile per loro e nemmeno per me. Ci è voluto un po' più tempo del solito. Possiamo girarci intorno, ma alla fine è anche unadi– afferma l'esterno olandese con grande sincerità –. Alla fine siamo entrambi molto contenti. Mi sto divertendo molto molto, la mia intenzione è quella di rimanere fino al 2028".era titolare domenica scorsa, nella partita contro la Fiorentina durata poco più di un quarto d'ora.