Dramma all’uscita di scuola ragazzina travolta da un SUV sotto gli occhi del padre

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri 3 dicembre,di, unadi 15 anni è stata investita in via Falcone e Borsellino a Pescara, mentre stava attraversando la strada per raggiungere ilche la stava aspettando in auto. Immediata la corsa in ospedale, dove la 15enne si trova ricoverata in condizioni molto serie.Incidente fuori laL’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, al termine delle lezioni, quando lastava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Proprio in quel frangente è piombata su di lei un SUV, una Volkswagen T-Roc, che l’ha investita in pieno. Il tuttogliinorriditi del, che è subito intervenuto per prestare soccorso alla figlia insieme ai passanti.È stato poi chiamato l’1-1-8 e sono intervenuti sul posto i sanitari che hanno effettuato le manovre di primo soccorso sulla giovane per rianimarla, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, per poi trasferirla in codice rosso all’ospedale, dove si trova tuttora ricoverata.