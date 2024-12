Romadailynews.it - Ditonellapiaga sabato 7 dicembre a Roma per l’ultima tappa del suo “Flash Club Tour 2024”

Leggi su Romadailynews.it

LIVE NELLA SUAPERDELIN ARRIVOA @HACIENDA Si avvia alle battute finali ildi: la nuova avventura live prodotta da Magellano Concerti con cui la cantautrice, tra novembre e, ha fattoneidi tutta Italia.Dopo il live di Roncade,Margherita si esibirà nella suaper presentare live le grandi hit del passato e i brani di, l’ultimo progetto discografico pubblicato a maggio per BMG/Dischi Belli.I biglietti per le ultime date delsono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati. Maggiori informazioni sul sito di Magellano Concerti.– CALENDARIO22 novembre – LIVORNO @ The Cage (DATA ZERO)29 novembre – TORINO @ Hiroshima Mon Amour30 novembre – BOLOGNA @ Locomotiv– MILANO @ Magazzini Generali5– RONCADE (TV) @ New Age7@ Hacienda