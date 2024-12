Napolipiu.com - De Maggio: “Il Napoli su De Vrij e Chiesa. Piace un talento del Bari”

Il direttore di Kiss Kisssvela le strategie di mercato del club di Aurelio De LaurentiisIlaccelera sul mercato. Secondo quanto rivelato da Valter De, direttore di Kiss Kiss, il direttore sportivo Giovanni Manna sta già lavorando attivamente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla difesa e agli esterni.Nel corso di Radio Goal, Deha svelato i primi obiettivi del club: “Nelle prossime settimane si terranno i primi vertici di mercato”, ha spiegato il giornalista, sottolineando come la società stia già valutando diversi profili da inserire nell’organico.Tra i nomi più interessanti spicca quello di Federico, vecchio pallino di Antonio Conte. Il club partenopeo starebbe monitorando la situazione dell’esterno del Liverpool, ex Juventus.