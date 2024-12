Quotidiano.net - Corea del Sud nel caos. Il leader: legge marziale. Dietrofront dopo gli scontri

Era una sera come tutte le altre nelladel Sud, quando il presidente della Repubblica, Yoon Suk Yeol, ha fatto la sua comparsa in televisione e ha cambiato per qualche ora la vita di oltre 51 milioni di persone, annunciando l’entrata in vigore delladi emergenza. Parole che hanno scatenato le proteste prima del dietront finale. Inzialmente il Capo di Stato ha affermato che la misura si è resa necessaria per "proteggere il Paese dalle forze comuniste" ed "eliminare gli elementi anti-Stato". "Senza riguardo per i mezzi di sostentamento del popolo, il partito di opposizione ha paralizzato il governo solo per il bene dell’impeachment, di indagini speciali e per proteggere il lorodalla giustizia", ha spiegato il presidente. Il Parlamento sudno si è riunito subito in sessione plenaria d’urgenza e ha approvato all’unanimità una risoluzione per abolirla.