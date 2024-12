Tarantinitime.it - Contrasto alla vendita illegale di “botti”: un arresto della Polizia di Stato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoRecuperati oltre cinque kilogrammi di materiale esplosivoLadiha arreun 49enne pregiudicato tarantino perché ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzionedi materie esplosive confezionate artigianalmente in manufatti e detenzione di materiale esplodente.I FalchiSquadra Mobile, nel corso di mirati servizi didi “” particolarmente intensificati con l’approssimarsi del periodo natalizio, avevano posto sotto attenzione tarantino di 49 anni, a loro già noto per i suoi numerosi precedenti penali, attualmente titolare di una ridi frutta nel popolare mercato “Fadini” che avrebbe avviato un’attività di commerciodi pericolosi artifizi esplodenti e pirotecnici direttamente nel suo appartamento situato in via Icco, poco distante dal mercato.