Come rafforzare questo Napoli? Conte…

? Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Antonio Conte vuole un difensore per il. Perché se è vero che Juan Jesus non è consideratoun possibile sostituto per i titolari, c’è da tenere conto di Rafa Marin, spagnolo arrivato in estate dal Real Madrid e che per ora è un desaparecido sotto il Vesuvio.Conte, ti ricordi di?. Una situazione che ricorda molto da vicino alcune già vissute nel suo primo anno di Juventus: Eljero Elia, inseguito per diverso tempo e pagato abbastanza, finito subito ai margini nonostante un discreto curriculum. Qui non basta che sia uscito dai merengue, né che abbia fatto molto bene all’Alaves, tanto da indurre De Laurentiis a investirci circa 12 milioni di euro.Le richieste di Antonio Conte peril suoAntonio Conte lo ha quindi bocciato, forse perché troppo acerbo, sicuramente troppo distante dal livello di Alessandro Buongiorno.