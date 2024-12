Ilrestodelcarlino.it - Coltivare alghe: come funziona l’impianto che le trasforma in fertilizzanti

San Cesario sul Panaro (Modena), 4 dicembre 2024 – Un nuovo impianto per, utilizzando le sostanze presenti nelle acque reflue erle inper l’agricoltura: è già attivo presso il depuratore di San Cesario sul Panaro, nel modenese.pilota è stato presentato oggi dal gruppo Hera che ha accettato la sfida di usare nutrientiazoto e fosforo, presenti nelle acque di scarico in fase di depurazione, perda cui ricavare biostimolanti e. Si apre così una nuova frontiera per l'agricoltura grazie alla sperimentazione ‘Algae to value’, che rappresenta anche un perfetto esempio di economia circolare. Il progetto modenese di Hera permette di ridurre le concentrazioni di azoto e fosforo nelle diverse fasi di depurazione,previsto dalla normativa, e allo stesso tempo di riutilizzarli perle, generando così biomassa che, a seguito di altri trattamenti, può diventare biostimolante naturale "dando vita a un perfetto esempio di economia circolare", spiegano dirigenti e tecnici.