Sport.quotidiano.net - Ciclismo, premiazioni d'onore del Comitato Toscano

Quarrata (Pistoia), 4 dicembre 2024 - Intenso e ricco pomeriggio die riconoscimenti quello di sabato prossimo 7 dicembre per ildella Toscana. IlRegionale presieduto da Saverio Metti, ha infatti organizzato le “d’Oro 2024” delpresso l’Auditorium Marcello Cesare Fabbri della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia. La cerimonia inizierà alle ore 15 con le“Open” del Toscana Circuit che ha visto impegni i cicloamatori nel corso dell’annata. Alle 16,15 la consegna delle benemerenze e onorificenze alle Amministrazioni, di Regione, Province e Comuni, che hanno ospitato le prove di Campionato Italiano nell’ambito della rassegna “Toscana Tricolore 2024”. Alle 17 la premiazione del Trofeo Franco Ballerini per le società giovanissimi e della Challenge Abilità Toscana, cui seguirà quella relativa a “6 bici per tre società” e la Challenge “Facciamo Squadra.