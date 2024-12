Ilrestodelcarlino.it - Carpi, occhio alla corazzata Torres

E’ unaferita quella che sabato arriverà al "Cabassi" nell’ultimo impegno casalingo di questo 2024 per la squadra di Serpini. Reduce da 3 sconfitte di fila con Entella, Spal e Ascoli, che diventano 4 con l’uscita di scena dCoppa per mano del Milan U23, i sardi sono al 4° posto ma hanno visto scappare via il Pescara a +10 e la corsa al primo posto, obiettivo dichiarato in estate, a metà campionato sembra già tutta in salita. La rosa allestita ddirigenza sarda – in cui c’è anche l’ex terzino biancorosso Liviero – è sulla carta fra le più complete del girone, guidata da Giorico in regia (ex Modena come l’esterno mancino Guiebre) e con un attacco fra i più forti, che ha mantenuto il terzetto da 26 reti dell’anno scorso composto da Diakite, Scotto e Fischnaller (per l’ex Sudtirol sono 7 i gol fin qui) e ha messo dentro l’ex reggiano Varela Djamanca sceso dB oltre a Nanni, eroe col San Marino qualche settimana fa in Nations League.