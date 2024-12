Lanazione.it - "Bonus bebè sì e non per la casa. Il ‘tilt‘ è servito"

“Finalmente, dopo settimane di attesa, l’amministrazione Pardini si è degnata di informare la cittadinanza che il bando per il contributo affitti 2024, a differenza di molti comuni limitrofi, a Lucca non sarà erogato – premette Ilaria Vietina per “Lucca è un grande noi“ -. Bando che lo scorso anno, e in quelli precedenti, ha permesso a oltre 600 famiglie in difficoltà di ricevere dal Comune un sostegno economico per un totale di 523mila euro, grazie anche al contributo della Regione“. “Nonostante sia sempre più difficile per tanti cittadini l’accesso all’abitazione veniamo a sapere che l’amministrazione comunale ha scelto di non indire un bando pubblico e di limitarsi ad aiutare 200 famiglie in difficoltà, indicate da commissioni tecniche comunali e servizi sociali, erogando 280 mila euro a cui sono stati aggiunti 100 mila euro di compartecipazione agli affitti.