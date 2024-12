Justcalcio.com - You First e Gersh uniscono le forze per guidare il settore dello sport e dell’intrattenimento

2024-12-03 19:47:53 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autoritàiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Tu per primoagenzia leader nella rappresentanza di talenti e servizi ai marchi nelloe nell’intrattenimento, annuncia la sua fusione strategica conla prestigiosa e pionieristica compagnia di rappresentanza degli artisti di Hollywood.Yousi è affermata come una delle agenzie di rappresentanza nele dei servizi ai brand di maggior valore al mondo secondo Forbes, con più di 1.000 atleti, artisti, influencer e creatori di contenuti. I suoi clienti includono figure di spicco come Fabián Ruiz, Alexia Putellas, Edy Tavares, Willy Hernangómez, Christoph Baumgartner, Chima Moneke e Luis de la Fuentetra gli altri.