Verso Trapani-Benevento clamoroso in Sicilia | sollevato dall’incarico il direttore sportivo

Tempo di lettura: < 1 minutoA pochi giorni dalla decisiva sfida contro il, ilha deciso di interrompere il rapporto con ilAndrea Mussi sollevandoloche ricopriva dal giugno del 2023. In poco meno di un anno e mezzo l’ormai ex diesse deini ha conquistato una promozione in Serie C oltre a vincere la Coppa Italia di Serie D. Da qualche giorno si erano fatte più insistenti le voci di un possibile divorzio arrivato oggi. Questo il comunicato ufficiale della società del presidente Valerio Antonini: “La società Fc1905 comunica che, in data odierna, ilAndrea Mussi è statoricoperto a partire dal mese di Giugno 2023. Allo stesso è stata anche formulata contestazione di addebito disciplinare”.