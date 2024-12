Iodonna.it - Una giornata globale per trasformare ogni piccolo gesto in un grande impatto sociale

Roma, 2 dic. (askanews) – Torna il Giving Tuesday, il martedì internazionale della solidarietà, ladel dono che si celebra il 3 dicembre dopo la “corsa pazza agli acquisti” del Black Friday e del Cyber Monday. In Italia le iniziative legate al Giving Tuesday sono promosse dalla Fondazione Filantropica AIFR – ETS per sensibilizzare l’opinione pubblica: dall’illuminazione di monumenti storici in rosso alla II edizione di StreamingTuesday: una maratona live su Twitch con oltre 30 content creator, fino a “Scuola di Generosità”, un progetto educativo per gli studenti sull’impegno. Uniti nel dono guarda le foto Stando ai sondaggi, oltre il 54% degli italiani considera il dono essenziale per migliorare la società e il 42% dei millennial è pronto a donare regolarmente per cause sociali.