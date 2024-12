Ilveggente.it - Squalifica Sinner, annuncio violentissimo: ultim’ora terrificante

, unscuote il mondo del tennista azzurro.incredibile e nuove polemiche clamoroseJannikè ancora in attesa della decisione del Tas di Losanna in merito al ricorso presentato dalla Wada dopo la sua assoluzione per doping. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, è stato trovato positivo al Clostebol, in maniera infinitesimale, e quindi chi di dovere ha deciso di non procedere alla(Lapresse) – Ilveggente.itGiusto così, secondo noi, anche perché non c’è stata la voglia didi aggirare le regole e soprattutto perché non ha avuto nessun beneficio da questa situazione. Una situazione che, ovviamente, si sarebbe dovuta concludere da tempo e che invece ancora è in piedi, con unche ovviamente non si può godere a pieno tutti i successi che sono arrivati nel 2024.