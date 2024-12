Ilrestodelcarlino.it - Smartsystem, che peccato. Aversa la spunta al 5° set

Evolution GreenFano 2 EVOLUTION: Frankowski ne, Arasomwan 8, Canuto 11, Lyutskanov 19, Rossini L, Mozzo 16, Frumuselu 6, Garnica 7, Ambrose 3, Barbon, Minelli, Mentasti, Di Meo ne, Agouzoul ne. All. Tomasello.: Coscione 2, Rizzi, Merlo 12, Roberti 16, Raffa L, Mandaloni, Klobucar 1, Magnanelli ne, Sorcinelli L ne, Acuti 4, Marks 6, Compagnoni, Tonkonoh 17, Mengozzi 9. All. Mastrangelo. Arbitri: Gasparro e Di Bari. Parziali: 25-21, 20-25, 27-25, 15-25, 15-7. LaEssence Hotels torna dalla Campania con un punto e muove la classifica da 11 a 12 punti. Sul difficile campo di, la Virtus gioca la migliore partita in trasferta di quest’anno. Non era facile costringere i casertani che nell’ultimo turno avevano battuto la capolista Brescia, al tie-break.