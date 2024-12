Serie A 2024 2025 Lazio-Inter il 16 dicembre in chiaro su DAZN

Leggi su Sportface.it

Arriva un altro big match in modalità gratuita su. Si tratta della sfida train programma lunedì 16alle 20:45. Come già accaduto in occasione di Milan-Napoli, anche questo match ientra nel pacchetto ‘Try and Buy’ dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma che prevede la trasmissione di un numero limitato di partite diA (fino a un massimo di 5 partite su 380) ine gratuitamente, per ogni stagione. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell’Olimpico.il 16insuSportFace.