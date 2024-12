Formiche.net - Rafforzare la condivisione sulle minacce cyber. Frattasi riunisce il G7

Davanti acomuni, la soluzione è una risposta globale nonostante le diversità. Anche in campo. È quanto emerso oggi dalla riunione del nuovo Gruppo di lavorosicurezza del G7, come ha indicato il prefetto Bruno, direttore generale dell’Agenzia per lasicurezza nazionale, che ha presieduto l’incontro odierno a Roma.Nell’ambito dellasicurezza, “occorre trovare dei punti di contatto, che nei sistemi non europei sono molto più blandi”, ha detto. “Nonostante le diversità bisogna trovare dei linguaggi comuni. L’importanza di questo gruppo è che i problemi sono gli stessi per tutti. Siamo tutti minacciati da questa minaccia informatica che pende sull’Occidente”, ha proseguito. In particolare, ha osservato, i Paesi che sostengono l’Ucraina contro l’invasione russa sono bersagliati più di altri da-attacchi.