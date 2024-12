Occupazione in crescita al 625% ma aumento non uniforme L’analisi dell’Inps

Lapresse.it - Occupazione in crescita al 62,5%, ma aumento non uniforme. L’analisi dell’Inps

“I dati recenti forniti dall’Istat rivelano un importante e sostanzialedell’, attestato al 62,5%. Tuttavia, questanon è”, ha evidenziato Valeria Vittimberga, Direttore Generale, al Convegno “Le scomode cifre dell’Italia delle Donne”, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuariali in collaborazione con l’associazione Noi Rete Donne. Vittimberga ha sottolineato l’importanza di sostenere le politiche di incentivazione all’, specialmente per giovani e donne, con analisi rigorose basate su evidenze, al fine di trasformare gli effetti positivi in una tendenza duratura. Valeria Vittimberga, Direttore Generale, intervenendo al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuariali in collaborazione con l’associazione Noi Rete Donne, ha evidenziato la necessità di affrontare con urgenza le disparità di genere nel mercato del lavoro.