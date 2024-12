Napolipiu.com - Non solo campo: ecco come vive McTominay a Napoli tra auto di lusso, caffè e famiglia

Leggi su Napolipiu.com

Lo scozzese si sta integrando perfettamente nella vita partenopea, tra giri in città e visite dei genitori. Il retroscena svelato da Il Mattino.Scottha scelto dire la sua esperienza napoletana a 360 gradi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista scozzese, nonostante abbia scelto una residenza fuori dal centro città per essere più vicino a Castel Volturno, non perde occasione per immergersi nella cultura partenopea.Il quotidiano svela alcuni dettagli della sua vita quotidiana: “Spesso vengono a trovarlo i genitori che si sono subito fatti prendere per la gola, immortalati con tanto di pizza in un noto locale cittadino”. Per muoversi più liberamente in città,ha anche acquistato un nuovo fuoristrada di produzione tedesca.Ma è sul fronte dell’integrazione che il calciatore sta facendo i maggiori progressi.