Negli USA il Black Friday è stato un successo (ed è grazie all'Intelligenza Artificiale)

Ormai, l’intelligenzaè parte integrante della nostra quotidianità più di quanto pensiamo. ÈancheUSA per il, dove l’evento ha registrato unsenza precedenti, battendo il record dell’anno precedente. A dirlo è Adobe Analytics, che registra un enormenel nuovo continente, mentre in Italia non ci sono stati particolari elogi a favore della manifestazione. Infatti in Italia le difficoltà nei pagamenti elettronici hanno influito sulle vendite.L’intelligenzaha reso ilUSA un vero e proprioStati Uniti dunque la spesa online ha raggiunto la cifra record di 10,8 miliardi di dollari, il 10,2% in più rispetto al 2023. Ma quali sono le categorie più vendute? Sicuramente i futuri regali di Natale: giocattoli, gioielli, elettrodomestici, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, vestiti e dispositivi elettronici.