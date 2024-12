Napoli Conte | Noi favoriti? L’Inter ha due squadre e tre quarti

Leggi su Sportface.it

“Marotta ha detto che siamoper il titolo? Sono parole che porta via il vento, magari qualcuno lo spinge dalno.ha duee tre, stiamo parlando del nulla cosmico. Si stanno concentrando tanto su di noi e non vedono chi può dargli veramente fastidio. Sono straconvinto che se non dovessero vincere lo Scudetto non sarebbe moltonto. Ogni squadra inizia l’anno con degli obiettivi. Poi possiamo dichiarare quello che vogliamo. Capisco il gioco delle parti e dello scarica barile”. Parla così Antonioin conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio. “Noi dobbiamo rispondere alle ambizioni del nostro club. Noi sappiamo qual è il reale obiettivo. Lo ha detto anche il presidente De Laurentiis. È un giochino che dà materiale ai giornali e alle trasmissioni.