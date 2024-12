Liberoquotidiano.it - Morto Luciano Gattinoni, luminare dell'anestesia e rianimazione

Lutto nella comunità medica italiana che perde, guest professor all'università di Göttingen in Germania,all'età di 79 anni. Lo ricorda con «profondo dolore» la Società italiana di, analgesia,e terapia intensiva (Siaarti), di cuiè stato presidente dal 2006 al 2009 e socio onorario dal 2022.è stato professore ordinario diall'Università degli Studi di Milano dal 1994. Come direttorea Prima Scuola di specializzazione in'ateneo e del Dipartimento die Terapia del dolore presso la Fondazione Irccs Policlinico «ha formato generazioni di anestesisti-rianimatori, trasmettendo loro non solo competenze tecniche, ma anche la passione per la ricerca e l'innovazione», sottolinea la Siaarti.