Ilfattoquotidiano.it - “Mi avete rubato torte per un valore di 30 mila euro. Siete dei pezzi di me*** ma almeno fate la cosa giusta, datele a chi ha fame”: l’appello dello chef Tommy Banks

stellato che gestisce alcuni ristoranti nello Yorkshire, assieme al suo staff aveva preparato 2500destinate a un mercatino di Natale.25sterline (30). Ma i dolci non sono mai arrivati a destinazione perché, come racconta la Bbc, il furgone nel quale erano state caricate è statodal dal Barker Business Park a Melmerby nella notte di domenica 1 dicembre.Il veicolo refrigerato avrebbe dovuto raggiungere il Mercatino di Natale di York la mattina successiva. “Il team è davvero sconvolto, perché sono giorni e giorni di lavoro andati in fumo. – ha detto loalla BBC – I furgoni si sostituiscono con l’assicurazione ma tutto quel lavoro, quegli ingredienti. E la domanda che mi faccio è,ne faranno i ladri? Le butteranno via?“. Lerubate, sia dolci che salate, erano a base di manzo e birra, tacchino e mirtilli rossi, e rappresentavano merce sufficiente per essere venduta nello spazionell’arco di una settimana.