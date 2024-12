Bergamonews.it - Mercato immobiliare a fortune alterne: negozi in crisi e pochi affitti, trilocali e box i più apprezzati

Bergamo. Accesso al credito sempre più complicato, costi di ristrutturazione e costruzione alle stelle e un’offerta limitata a causa della crescente diffusione deglibrevi: sono stati questi, nel corso del 2024, i fattori più critici per ilbergamasco, alle prese anche con una direttiva green in affanno verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030.Nonostante le incertezze e le difficoltà, però, emergono anche segnali incoraggianti: si osserva infatti una ripresa rispetto alla flessione dello scorso anno, con un sentiment positivo e una crescente fiducia. Le compravendite continuano a mantenere una certa dinamicità, dimostrando la resilienza dele l’importanza che continua a rivestire l’investimento nel mattone.Tutte considerazioni emerse in occasione della presentazione della 30^ edizione del listino dei prezzi degli immobili della provincia di Bergamo, documento presentato da Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari, aderente ad Ascom Confcommercio Bergamo, e realizzata, in collaborazione con Adiconsum, Ance Bergamo, Appe Confedilizia, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bergamo, Consiglio Notarile di Bergamo, e con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo e Università degli Studi di Bergamo.