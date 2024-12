Ilveggente.it - Manchester City-Nottingham Forest, Premier League: tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la quattordicesima giornata die si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili.Siamo soltanto a dicembre ma le probabilità che ilriesca a vincere laper la quinta volta di fila diventano sempre più basse. La crisi deizens di Pep Guardiola non accenna a finire e domenica scorsa è apparso evidente il divario – non solo a livello di classifica – che in questo momento c’è con il Liverpool capolista. I Reds, com’era prevedibile, hanno avuto la meglio (2-0) su unspento e confusionario, che non ha mai dato la sensazione di poter rientrare in partita.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl 2-0 è addirittura un risultato che va stretto agli uomini di Arne Slot, che avrebbero potuto infierire ancora di più sui campioni in carica, alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite tra coppe e campionato.